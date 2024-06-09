مصادر إيرانية تكشف لـ"إرم نيوز" أسماء المرشحين المصادق عليها لخوض الانتخابات

أزاحت مصادر إيرانية مطلعة، الستار عن تفاصيل ما يدور في مجلس صيانة الدستور، حول المراجعة التي يقوم بها المجلس لليوم السادس على التوالي بشأن أهلية المرشحين الذين سيخوضون سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة، كاشفة عن أبرز الأسماء التي تمت المصادقة عليها.

وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، مشترطة عدم الكشف عن هويتها، إنه "حتى اجتماع مساء السبت في مجلس صيانة الدستور، تمت المصادقة على أهلية المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، ومحمد شريعتمداري، وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني".

أسماء أخرى مصادق عليها

ووفق المصادر، فقد "تمت المصادقة على أهلية مرشحين آخرين، وهم: الأصولي المعتدل رئيس البنك المركزي السابق عبد الناصر همتي، والمرشحين الأصوليين المحافظين كل من مصطفى بور محمدي وزير العدل في حكومة حسن روحاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، نائب الرئيس الإيراني ورئيس مؤسسة الشهداء".

وبحسب المصادر ذاتها، فقد تمت المصادقة على أهلية المرشح الأصولي نائب رئيس البرلمان الحالي علي نيكزاد، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وسعيد جليلي، مستشار المرشد علي خامنئي وعضو مجلس الأمن القومي.