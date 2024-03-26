فورين أفيرز: أوكرانيا تعاني في انتظار نجدة واشنطن والناتو

رأى مقال في مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية أن "أوكرانيا تنزف"، وأن قواتها البرية قد لا تصمد في مواجهة الجيش الروسي من دون تقديم الولايات المتحدة مساعدة عسكرية جديدة لكييف.

وشدد كاتبا المقال، السفير الأمريكي السابق لدى حلف "الناتو" إيفو دالدر، ومساعدة وزير الخارجية السابقة للشؤون الأوروبية والآسيوية كارين دونفريد، أنه يتعين على مجلس النواب الأمريكي التصويت الفوري لتمرير حزمة الإنفاق الطارئة التي وافق عليها مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة الشهر الماضي لأوكرانيا.

وأضاف المقال أن الأولوية الأكثر إلحاحًا الآن تتلخص في تخصيص الأموال اللازمة لإعادة إمداد كييف بقذائف المدفعية، وصواريخ الدفاع الجوي، وغيرها الكثير من الاحتياجات العسكرية الملحة.

وتابع: "حتى لو تم تقديم هذه المساعدات العسكرية الملحة لأوكرانيا، فإن السؤال الأساسي يظل قائمًا حول كيفية التمكن من مساعدة أوكرانيا على تأمين مستقبلها، وهو السؤال الذي سيحتاج قادة الناتو إلى الإجابة عليه عندما يجتمعون في شهر يوليو/تموز المقبل في واشنطن لحضور قمتهم السنوية الخامسة والسبعين".

وأردف المقال: "إن حرب روسيا على أوكرانيا لا تتعلق فقط بالأرض، فهي مرتبطة بمستقبل أوكرانيا السياسي، بينما يسعى الكرملين إلى التأكد من أن مستقبل أوكرانيا يتقرر في موسكو، وليس في كييف".

وأوضح كاتبا المقال أنه "بينما تناضل أوكرانيا من أجل الحرية في رسم مستقبلها، فإن الأغلبية العظمى من الأوكرانيين يريدون أن تصبح بلادهم عضوًا في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي".

وأضاف مقال "فورين أفيرز" أن الاتحاد الأوروبي أطلق العام الماضي محادثات الانضمام مع كييف، لكن هذه العملية سوف تستغرق سنوات حتى تكتمل.

وتسعى أوكرانيا للحصول على دعوة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، لكن دول الناتو منقسمة بشأن الموعد الذي يجب أن تنضم فيه كييف، إذ يريد بعض الأعضاء بقيادة دول البلطيق وبولندا وفرنسا، أن يصدر الحلف دعوة رسمية لحضور قمة واشنطن في يوليو/تموز المقبل.

ويعتقد هؤلاء أن استمرار الفراغ الأمني في أوروبا يغري موسكو بملء تلك المناطق الرمادية عسكريًّا، كما فعلت في أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا، بحسب المقال.

ولفت إلى أن الفريق الآخر الذي يضم أيضًا الولايات المتحدة وألمانيا، ليس مستعدًّا للتحرك بهذه السرعة.

وأورد كاتبا المقال ما ذكره رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته، مارك روتي، والذي قد يصبح الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي، عندما عبر عن هذا المنظور في مؤتمر ميونيخ الأمني الشهر الماضي، حيث قال: "طالما أن الحرب مستمرة، فإن أوكرانيا لا تستطيع أن تصبح عضوًا في الناتو".