روسيا تعلن حالة التأهب القصوى في لينينغراد (فيديو)

أعلنت السلطات الروسية حالة التأهب القصوى في منطقة لينينغراد، وأمرت بإسقاط وتدمير أي طائرات مسيّرة تظهر في الأجواء.

يأتي ذلك بعدما نقلت وكالة أنباء إنترفاكس-أوكرانيا عن مصادر لم تسمها قولها، إن الحريق الذي نشب صباح الأحد في مجمع أوست-لوغا العملاق لتصدير الغاز، ناجم عن غارة نقذتها مسيّرة أوكرانية ضمن عملية خاصة نفذتها أجهزة الأمن الأوكرانية.

وقالت شركة نوفاتيك الروسية للطاقة، الأحد، إنها اضطرت لوقف بعض عملياتها في هذه المحطة الكبيرة لتصدير الوقود على بحر البلطيق بعد نشوب حريق بسبب ما قالت وسائل إعلام أوكرانية إنه هجوم بطائرة مسيرة.