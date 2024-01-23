"بي بي سي" تخضع لاختبار "النزاهة" أمام الحكومة البريطانية

قال موقع "بي بي سي" الإخباري، إن جمهور هيئة الإذاعة البريطانية يعتقد أن الشركة ليست محايدة بما فيه الكفاية، وفقا لما ذكرته وزيرة الثقافة لوسي فريزر.

وقالت إن إجراءات أكثر صرامة سيتم اتخاذها تجاه التحيز المذكور.

وأضافت لوسي، وفقا لصحيفة "تيليغراف" البريطانية، أن الموقع الشبكي لهيئة الإذاعة البريطانية وقنوات وسائل التواصل الاجتماعي ستكون مراقبة من قبل "أوفكوم" لضمان النزاهة.

وأشارت أن مجلس هيئة الإذاعة البريطانية سيكون ملزماً قانونياً بالإشراف على متابعة الشكاوى، في خضم الادعاءات بأن الشركة تمكنت من "تحديد المهمات الداخلية الخاصة بها".

وتأتي الإصلاحات في أعقاب انتقاد تغطية هيئة الإذاعة البريطانية للحرب في غزة، ورفضها وصف حماس بأنها منظمة إرهابية.

ومن المتوقع أن تكون هيئة الإذاعة البريطانية مسؤولة عن طائفة من الآراء السياسية، عقب توجيه اتهامات لها بالتحيز للعرق والجنس في السنوات الأخيرة.

وتعتقد فريزر أن "إدراك الجمهور لنزاهة هيئة الإذاعة البريطانية مسألة مستمرة، وأنه يمكن عمل المزيد لتحقيق ذلك".