بلينكن: حماس هي العقبة الوحيدة بين سكان غزة ووقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، إن حركة حماس تشكّل "العقبة الوحيدة بين شعب غزة ووقف إطلاق النار" مع إسرائيل.

ونقلت فرانس برس تصريحات بلينكن في منتدى سيدونا الذي ينظمه معهد ماكين في ولاية أريزونا، قال فيها: "نحن ننتظر لنرى ما إذا كان بإمكانهم فعلا قبول الإجابة بنعم بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن". وتابع: "الواقع في هذه اللحظة أن العقبة الوحيدة بين شعب غزة ووقف إطلاق النار هي حماس".