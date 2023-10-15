يهود نيويورك منقسمون حول الحرب ضد حماس‎

يبدو أن يهود نيويورك، الذين يشكلون أكبر جالية يهودية في العالم خارج إسرائيل، منقسمون حيال الحرب ضد حركة حماس، بين (مؤيدٍ) للدعم الثابت لحليفة الولايات المتحدة و"متخوّفٍ" من "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين.

ومنذ أسبوع تشهد المدينة، التي يبلغ عدد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة بينهم مليونا يهودي ومئات الآلاف من المسلمين، تظاهرات مؤيدة للقضية الفلسطينية مقابل مسيرات تضامنية مع إسرائيل والمدنيين الذين قُتلوا خلال هجوم حماس.

وبدعوة من المنظمة اليهودية اليسارية "الصوت اليهودي من أجل السلام" (جويش فويس فور بيس) وبدعم من حزب الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا بنيويورك، تجمّع آلاف الأشخاص أمام منزل زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بروكلين.