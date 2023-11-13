مناورات بحرية صينية وباكستانية بعد أيام من تدريبات عسكرية روسية

تجري القوات البحرية الصينية والباكستانية مناورات تستمر لمدة أسبوع ببحر العرب، في أول تدريب عسكري بحري لهما في الوقت الذي تعهدت فيه الهند والولايات المتحدة بالتعاون الأمني.

ويأتي التدريب، بعد أيام من تدريب الأسطول الروسي في المحيط الهادئ وميانمار على صد هجمات.

وفي قاعدة بحرية بكراتشي السبت، بدأت القوات البحرية الصينية والباكستانية في إجراء تدريبات في المياه والمجال الجوي لشمال بحر العرب، إذ إن المناورات تشمل عمليات مضادة للغواصات.

ومن المقرر أن تنتهي التدريبات العسكرية في الـ17 من تشرين الثاني/نوفمبر.

وذكرت صحيفة جيش التحرير الشعبي الصيني اليومية اليوم الاثنين أن الصين وباكستان ستجريان دوريات بحرية مشتركة للمرة الأولى خلال التدريبات العسكرية.

وتأتي هذه التدريبات العسكرية في أعقاب ما تصفه موسكو بأنه "أول تدريب عسكري بحري بين روسيا وميانمار في التاريخ الحديث" والذي أجري في الفترة من السابع إلى التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني في بحر أندامان على الحافة الشمالية الشرقية للمحيط الهندي ويعد هذا إنجازًا لوجود البحرية الروسية في بحر تعتبره الولايات المتحدة مِن مناطق اهتماماتها الأمنية العالمية.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" للأنباء الأسبوع الماضي أن سفينتين روسيتين كبيرتين مضادتين للغواصات وهما أدميرال تريبوتس وأدميرال بانتيلييف أجرتا تدريبات عسكرية مع فرقاطة وطراد تابعين لبحرية ميانمار.

وفي ظل مساع لتعزيز العلاقات الأمنية بين الصين وباكستان، وروسيا وميانمار، أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن محادثات في نيودلهي في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر مع نظيريهما الهنديين.