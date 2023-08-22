أوكرانيا تؤكد دخول قواتها قرية إستراتيجية جنوب شرق البلاد

قالت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إن قواتها دخلت قرية روبوتين الإستراتيجية في جنوب شرق البلاد، في تقدم جديد لهجومها المضاد ضد القوات الروسية.

وذكرت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية، هانا ماليار، عبر تيليغرام، أن الجنود الأوكرانيين ينظمون إجلاء المدنيين بعد دخولهم إلى روبوتين، لكنهم ما زالوا يتعرضون لإطلاق النار من القوات الروسية.

وكتب الجنرال أولكسندر تارنافسكي، قائد القوات الأوكرانية في الجنوب على تيليغرام تحت صورة جندي داخل دبابة "جنودنا في قرية روبوتين".

وتقع القرية على بعد عشرة كيلومترات إلى الجنوب من بلدة أوريخيف على خط المواجهة في منطقة زابوريجيا على طريق مهم باتجاه توكماك، وهي محور للسكك الحديدية والطرق البرية تحت سيطرة روسيا.

وقد يشكّل الاستيلاء على توكماك علامةً فارقة في معارك الهجوم المضاد، إذ تضغط القوات الأوكرانية جنوبًا باتجاه بحر آزوف في إطار حملة عسكرية تهدف إلى تقسيم القوات الروسية.