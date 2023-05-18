قادة يحثون مجموعة السبع على إحياء معاهدة "نيو ستارت"

وجاء في الرسالة، التي نقلتها صحيفة "الغارديان"، أن محادثات الاستقرار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا قد وصلت إلى طريق مسدود، و"أن معاهدة نيو ستارت التي لعبت دورًا لا غنى عنه في ضمان الأمن المتبادل، أصبحت الآن موضع تساؤل".

وحذرت المجموعة الدولية من انهيار معاهدة "نيو ستارت"، قائلة إن الأخيرة تعتبر الاتفاقية الوحيدة القائمة لتحديد الأسلحة النووية بين موسكو وواشنطن، مشيرة إلى أن انهيار المعاهدة أو انتهاء صلاحيتها دون بديل "سيهدد بسباق تسلح مزعزع للاستقرار".

وكانت روسيا قد علقت مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت"، التي تم توقيعها عام 2010، في فبراير الماضي. وذكرت "الغارديان" أن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، قد اختار مكان انعقاد قمة مجموعة السبع لـ"إضفاء الجدية على دعوته الشخصية لقادة العالم للاتفاق على الأقل على خريطة طريق لاستئناف محادثات الحد من الأسلحة النووية".