الغارديان: استراتيجية ترامب "ترحيل" القضايا لما بعد الانتخابات ناجحة

حقق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أخيرًا، انتصارين قانونيين مهمين من المرجح أن يؤديا إلى تأجيل محاكمتين من محاكماته المعلقة إلى ما بعد انتخابات عام 2024، وفق صحيفة "الغارديان".

وقالت الصحيفة البريطانية إن إحدى المحاكمتين، في جنوب فلوريدا، ركّزت على تعامل ترامب مع الوثائق السرية، حيث ألغي موعد محاكمته المقرر في مايو/أيار من قبل القاضية أيلين كانون، التي عينها ترامب، بعد أن سمحت بحجج قانونية بعيدة المنال وتراكم المسائل القانونية الأولية.

بالإضافة إلى ذلك، وافقت محكمة الاستئناف في جورجيا على الاستماع إلى طلب ترامب بإبعاد المدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، من قضية التدخل في الانتخابات المرفوعة ضده بسبب علاقتها بمدعٍ عامٍ آخر، ما سيؤدي إلى إطالة أمد القضية وإضعاف مصداقية ويليس، وفق الصحيفة.

واستبعدت إمكانية إجراء محاكمة في القضية الثالثة المعلقة، وهي قضية التدخل في الانتخابات الفيدرالية في واشنطن، قبل الانتخابات.