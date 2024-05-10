الغارديان: استراتيجية ترامب "ترحيل" القضايا لما بعد الانتخابات ناجحة
حقق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أخيرًا، انتصارين قانونيين مهمين من المرجح أن يؤديا إلى تأجيل محاكمتين من محاكماته المعلقة إلى ما بعد انتخابات عام 2024، وفق صحيفة "الغارديان".
وقالت الصحيفة البريطانية إن إحدى المحاكمتين، في جنوب فلوريدا، ركّزت على تعامل ترامب مع الوثائق السرية، حيث ألغي موعد محاكمته المقرر في مايو/أيار من قبل القاضية أيلين كانون، التي عينها ترامب، بعد أن سمحت بحجج قانونية بعيدة المنال وتراكم المسائل القانونية الأولية.
بالإضافة إلى ذلك، وافقت محكمة الاستئناف في جورجيا على الاستماع إلى طلب ترامب بإبعاد المدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، من قضية التدخل في الانتخابات المرفوعة ضده بسبب علاقتها بمدعٍ عامٍ آخر، ما سيؤدي إلى إطالة أمد القضية وإضعاف مصداقية ويليس، وفق الصحيفة.
واستبعدت إمكانية إجراء محاكمة في القضية الثالثة المعلقة، وهي قضية التدخل في الانتخابات الفيدرالية في واشنطن، قبل الانتخابات.
ولفتت الصحيفة إلى أن المحكمة العليا الأمريكية استمعت إلى المرافعات الشفوية المتعلقة بحصانة ترامب من الملاحقة القضائية، لكن يبدو من غير المرجح أن تتوصل إلى قرار في الوقت المناسب لدفع القضية إلى الأمام قبل الانتخابات، وبالتالي، لن تتاح الفرصة للناخبين لمشاهدة ترامب وهو يخضع للمساءلة عن سلوك إجرامي محتمل خلال فترة ولايته السابقة، قبل اتخاذ قرار بشأن منحه فترة ولاية أخرى في منصبه.
وأكدت الصحيفة أن استراتيجية ترامب القانونية المتمثلة في السعي إلى تأجيل النظر في قضاياه الجنائية الأربع، قد ثبت نجاحها.
وأشارت إلى أن ترامب يهدف إلى الفوز في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ومن ثم رفض القضيتين الفيدراليتين المرفوعتين ضده من خلال تعيين مدعٍ عامٍ من شأنه أن يفصل المدعي العام الخاص بوزارة العدل.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بإمكان المدعي العام في مقاطعة فولتون المضي قدمًا في قضية جنائية ضد رئيس حالي، وفق الصحيفة.
ومع ذلك، يواصل المحققون في مانهاتن المضي قدمًا في تقديم الأدلة في المحاكمة الجنائية الجارية بشأن مزاعم تزوير ترامب لسجلات الأعمال لإخفاء مدفوعات أموال الإغراء لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، بحسب "الغارديان".
وقالت إن شهادة موظفي المحاسبة الرئيسين في منظمة ترامب ربطت بين ترامب والمدفوعات، كما قدمت دانيالز، التي ادعت أنها كانت على علاقة غرامية مع ترامب، شهادة مفصلة.
واعترض محامو ترامب على شهادة دانيالز، وطالبوا بإلغاء المحاكمة، لكن القاضي خوان ميرشان رفض الطلب، معترفًا بأن المحلفين ربما سمعوا معلومات غير مناسبة، وفق الصحيفة.
وقالت إنه على الرغم من اعتراضات الدفاع، إلا أن الخبراء القانونيين يشككون في فرص نجاح ترامب في الاستئناف بناءً على هذه القضية.
ومن الشائع أن تحدث طلبات إبطال المحاكمة في المحاكمات الجنائية، وكانت التفاصيل الصريحة التي شاركتها دانيالز ذات صلة بالقضية، على حد تعبير الصحيفة.