كيف جرى استقبال بشار وأسماء الأسد في الصين؟

حظيت زيارة الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء، إلى الصين، اليوم الخميس، باهتمام بالغ، وأقيمت مراسم رسمية لذلك في مطار خانجو الدولي.

وكان في استقبال الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء كل من: وزير التجارة وانغ وينتاو، ونائب رئيس المجلس الاستشاري في مقاطعة تشجيانغ جونغ شي وي، والسفير الصيني في دمشق وعقيلته.