كيف جرى استقبال بشار وأسماء الأسد في الصين؟
حظيت زيارة الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء، إلى الصين، اليوم الخميس، باهتمام بالغ، وأقيمت مراسم رسمية لذلك في مطار خانجو الدولي.
وكان في استقبال الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء كل من: وزير التجارة وانغ وينتاو، ونائب رئيس المجلس الاستشاري في مقاطعة تشجيانغ جونغ شي وي، والسفير الصيني في دمشق وعقيلته.
وتعد زيارة الرئيس السوري إلى الصين أول زيارة رسمية منذ نحو عقدين من الزمن، وجاءت الزيارة بدعوة رسمية من الرئيس الصيني.
وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه سوريا تحولاً وانفتاحًا في العلاقات الخارجية بعد العزلة الدولية المفروضة عليها منذ العام 2011.
واصطف حرس الشرف الصيني خلال مراسم الاستقبال على طرفي السجادة الحمراء، وخلفهم مجموعة كبيرة من الأطفال الصينيين يحملون الأعلام، ويرددون الأناشيد الوطنية والتراثية الصينية.
كما قدَّم طفلان باقتي زهور للرئيس السوري والسيدة الأولى.