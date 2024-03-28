هجوم "كروكوس".. لماذا اختار "داعش" موسكو لإعلان عودته إلى الواجهة؟

محمد حامد

أثار هجوم "كروكوس" في موسكو، الأسبوع الماضي، تساؤلات حول سبب اختيار العاصمة الروسية لتنطلق منها رسالة عودة تنظيم داعش إلى الواجهة، حيث تبنى الهجوم الذي خلَّف عشرات القتلى والجرحى.

كما حملت عودة "داعش" العديد من التساؤلات حول مستقبل التنظيم في العالم، وسط تخوفات من توسعه بأشكال نوعية جديدة ليس في آسيا فقط، وإنما في القارة الأوروبية، والعديد من البقع الجغرافية ذات المساحات الشاسعة في مجموعة من الدول، داخل ووسط وغرب أفريقيا.

غير أن احتمالية وقوف أجهزة استخباراتية لدول وراء تصدر التنظيم للساحة عبر هجوم موسكو، يعد من أهم التساؤلات التي طرحت في هذا الصدد، لا سيما في ظل احتدام المواجهة بين روسيا، والغرب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية من جهة، وتوسع النفوذ الروسي في أماكن ينتشر بها التنظيم من جهة أخرى، كالساحة السورية.

واتفق متخصصون في شؤون الجماعات المتشددة، والعلاقات الدولية، على أن "داعش" لم يختفِ خلال الأعوام الأخيرة، بقدر انشغال التنظيم بإعادة ترتيب أوراقه وخريطة انتشاره المستهدفة، خاصة بعد الضربات التي تعرض لها التنظيم في النطاق الجغرافي الذي شهد تأسيسه، واستمد منه الاسم في سوريا والعراق.