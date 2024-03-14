ستولتنبرغ: "الناتو" لا يبذل جهدا لمساعدة أوكرانيا مع نفاد ذخيرتها

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم الخميس، إن ذخيرة أوكرانيا في حربها ضد روسيا بدأت تنفد، وإن أعضاء الحلف لا يبذلون ما يكفي من الجهود لمساعدة كييف.

وقال ستولتنبرغ في تصريحات حادة غير معتادة بشأن حالة الحرب وفقا لـ"رويترز"، إن أعضاء حلف شمال الأطلسي لديهم القدرة على تقديم المزيد لأوكرانيا لكنهم بحاجة إلى إظهار الإرادة السياسية للقيام بذلك.

وأضاف للصحفيين في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، "المساعدات غير المسبوقة التي قدمها أعضاء التحالف العسكري ساعدت أوكرانيا على البقاء كدولة مستقلة لكنها تحتاج إلى دعم أكبر في الوقت الحالي".

وبعد مرور أكثر من عامين على الحرب الروسية الأوكرانية الشاملة، ظل الجيش الأوكراني يواجه في الآونة الأخيرة مشكلة انخفاض إمدادات الأسلحة من الغرب بشكل كبير.