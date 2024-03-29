بدء أول خطوة في "طريق طويل" لإعادة تأهيل جسر بالتيمور المنكوب
أفادت السلطات الأمريكية أن أعمال تنظيف موقع كارثة انهيار الجسر الذي يمرّ فوق ميناء مدينة بالتيمور انطلقت، الخميس، محذّرة من أن "الطريق طويل" قبل إعادة فتح الميناء الكبير في البلاد.
ووصلت رافعتان لبدء عمليات انتشال القطع الفولاذية لجسر "فرانسيس سكوت كي" التي سقطت في نهر باتابسكو وسدّت مدخل ميناء بالتيمور بعدما اصطدمت بالجسر سفينة شحن ضخمة، فجر الثلاثاء.
وقال توم بيريز المسؤول الرفيع في البيت الأبيض لشبكة "ام اس ان بي سي" الإخبارية "إنّنا نبذل قصارى جهدنا" لإزالة الأنقاض وإعادة تشغيل المرفق الاقتصادي مرة أخرى.
وحذّر مسؤولون من أنه ستكون هناك تحديات في المستقبل، إذ تم في وقت متأخر الأربعاء إلغاء جهود البحث عن جثث الرجال الأربعة الذين ما زالوا في عداد المفقودين بعدما تقرّر أن إرسال غواصين إلى الحطام أمر بالغ الخطورة.
ويُعتقد أنّ المفقودين وجميعهم من المهاجرين من أمريكا اللاتينية لقوا مصرعهم عندما فقدت سفينة الحاويات "دالي" التي ترفع علم سنغافورة السيطرة واصطدمت بأحد أعمدة دعم الجسر.
وانهار في غضون ثوان الهيكل الفولاذي بأكمله تقريبًا للجسر الذي تعبره عشرات آلاف السيارات كل يوم.
وكان العمال جزءًا من طاقم لإصلاح الطرق مكون من 8 أشخاص يعملون في نوبة ليلية. وتمّ إنقاذ اثنين بعد وقت قصير من الانهيار وانتشال جثتين الأربعاء.
وحضّ حاكم ولاية مريلاند ويس مور على الصبر، قائلاً إنّ "هذا العمل (إعادة البناء) لن يستغرق ساعات أو أياما أو أسابيع"، مضيفًا: "أمامنا طريق طويل جدًا".
وقالت الإدارة الفدرالية للطرق السريعة إنها ستحترم طلب وزارة النقل بولاية مريلاند الحصول على مبلغ أولي قدره 60 مليون دولار، لما وصفه مور بـ "جهود الاستجابة الفورية، ووضع الأسس للتعافي السريع".