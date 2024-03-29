بدء أول خطوة في "طريق طويل" لإعادة تأهيل جسر بالتيمور المنكوب‎

أفادت السلطات الأمريكية أن أعمال تنظيف موقع كارثة انهيار الجسر الذي يمرّ فوق ميناء مدينة بالتيمور انطلقت، الخميس، محذّرة من أن "الطريق طويل" قبل إعادة فتح الميناء الكبير في البلاد.

ووصلت رافعتان لبدء عمليات انتشال القطع الفولاذية لجسر "فرانسيس سكوت كي" التي سقطت في نهر باتابسكو وسدّت مدخل ميناء بالتيمور بعدما اصطدمت بالجسر سفينة شحن ضخمة، فجر الثلاثاء.

وقال توم بيريز المسؤول الرفيع في البيت الأبيض لشبكة "ام اس ان بي سي" الإخبارية "إنّنا نبذل قصارى جهدنا" لإزالة الأنقاض وإعادة تشغيل المرفق الاقتصادي مرة أخرى.

وحذّر مسؤولون من أنه ستكون هناك تحديات في المستقبل، إذ تم في وقت متأخر الأربعاء إلغاء جهود البحث عن جثث الرجال الأربعة الذين ما زالوا في عداد المفقودين بعدما تقرّر أن إرسال غواصين إلى الحطام أمر بالغ الخطورة.