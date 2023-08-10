مسؤولة أمريكية تعثر على كوكايين تتجاوز قيمته مليون دولار

عثرت مسؤولة أمريكية في ولاية فلوريدا على كمية من المخدرات تتجاوز قيمتها مليون دولار، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

ووقعت رئيسة بلدية مدينة "تامبا" بولاية فلوريدا الأمريكية على صيد ثمين خلال رحلة بحرية كانت تشارك بها، حيث عثرت على 32 كيلوجراماً من الكوكايين في مياه المحيط الأطلسي.

ونقلت قناة "فوكس 13" الإخبارية عن جين كاستور قولها إنها كانت تستمتع بيوم إجازة على ساحل "فلوريدا كيز" قبل أن يكتشف أحد أفراد أسرتها رزماً من الكوكايين في الماء.