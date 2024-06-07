خبير روسي: أوكرانيا ستغرق في ظلام بارد إن استمرت الحرب حتى الشتاء

قال رئيس مركز أبحاث الطاقة في جامعة كييف الحكومية الأوكرانية بوريس دودونوف، إنه من المحتمل أن يحصل سكان العاصمة على ساعتين إلى 4 ساعات فقط من الكهرباء يوميًا في فصل الشتاء المقبل في حال استمر استهداف محطات الطاقة الأوكرانية من قبل الجيش الروسي، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أوكرانية.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز"، عن مسؤولين أوكرانيين، أن بلادهم كانت تولد 55 غيغاوات، لكن انخفض ذلك الآن إلى أقل من 20 غيغاوات بعد تدمير العديد من محطات توليد الطاقة.

ويرى الباحث في الشؤون الأوكرانية أنطون خلينوفسك، أن "أوكرانيا كلها ستعيش في البرد والظلام الشتاء المقبل بعد انخفاض إنتاج الكهرباء بشكل كبير ما أجبر السلطات من الآن على فرض ساعات تقنين، وكذلك المحطات التي تؤمن التدفئة للمنازل هي الأخرى لم تعد قادرة على القيام بمهامها وبدأ المواطنون يتذمرون نتيجة رفع أسعار الكهرباء عدة مرات".

وأضاف أنه "بالتأكيد هذه سياسة للجيش الروسي ورد طبيعي بعد الاستهداف المتكرر للمنشآت النفطية الروسية في بداية الحرب لم تُرِد روسيا أن تؤثر على حياة المواطنين ولم تستهدف المرفقات العامة إطلاقا، لكن ما أجبرها هو الأقدام الأوكراني على ضرب المنشآت المدنية في المناطق الحدودية وكذلك استهداف منشآت النفط والغاز الروسي".