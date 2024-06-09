النتائج الأولية في الانتخابات الأوروبية تُظهر تقدم "اليمين المتطرف"

في ألمانيا تؤكد النتائج الأولية أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار الألماني أولاف شولتس تكبد أسوأ نتيجة في انتخابات البرلمان الأوروبي، وكانت استطلاعات الرأي أظهرت أن الحزب يتجه ليحل في المركز الثالث.

وأظهرت نتائج أولية نشرتها وسائل إعلام ألمانية تقدم الاتحاد المسيحي بنسبة 30%، يليه حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بنسبة 16% فيما جاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي ثالثًا بنسبة 14%، وحزب الخضر رابعًا بـ 12%.

وكانت الاستطلاعات توقعت أن يحصل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف على نحو 16.5%.

وحسب النتائج التي بدأت تظهر في النمسا، سجل اليمين المتطرف تقدمًا لافتًا وفقًا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام.