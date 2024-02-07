ميدفيديف: أي حرب مع الناتو لن تشبه صراع أوكرانيا

حذّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، من أنه "إذا حدثت حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، لا قدر الله، فلن تتبع بلاده سيناريو عملية عسكرية خاصة على غرار ما يحدث في أوكرانيا، ولن تدور في الخنادق".

وكتب في قناته على "تليغرام"، اليوم الأربعاء، إن "الإمكانات العسكرية للاتحاد الروسي والتحالف لا تضاهى، وفي حالة التهديد، لن يكون أمام الاتحاد الروسي أي خيار – وسيكون الرد غير متماثل".

وأشار إلى أن الناتو كتلة عسكرية ضخمة، ويبلغ عدد سكان دول الحلف ما يقرب من مليار نسمة، ويمكن أن تصل ميزانيتها العسكرية الإجمالية إلى 1.5 تريليون دولار، مشددًا "على أنه لذلك؛ ونظرًا لعدم قابلية إمكاناتنا العسكرية للمقارنة، فلن يكون لدينا خيار آخر. والإجابة ستكون غير متماثلة".

وختم قائلا: "لحماية السلامة الإقليمية لبلادنا، سيتم استخدام الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز ذات رؤوس حربية خاصة. وهذا يعتمد على وثائقنا العسكرية العقائدية ومعروفة للجميع. وهذه هي نهاية العالم سيئة السمعة. نهاية كل شيء".

وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أنه يتعين على الساسة الغربيين "أن يخبروا الناخبين بالحقيقة المرة، ولا يعاملوهم مثل البلهاء، مكررين الشعار الكاذب عن استعدادهم للحرب مع روسيا".