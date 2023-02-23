فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

زيلينسكي عشية ذكرى اندلاع الحرب: أوكرانيا ستنتصر

أ ف ب
أ ف ب


اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، عشية الذكرى الأولى للحرب بين بلاده وروسيا أن أوكرانيا "ستنتصر" على القوات الروسية.

وقال عبر منصات التواصل الاجتماعي: "لم ننكسر، تخطينا الكثير من المحن وسننتصر.. سنحاسب جميع الذين جلبوا هذا الشر، وهذه الحرب إلى أرضنا، وكل هذا الرعب والقتل والتعذيب والنهب".

فولوديمير زيلينسكي
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وأضاف الرئيس الأوكراني: "روسيا اختارت طريق المجرم، طريق الإرهابي، طريق الجلاد، طريق الناهب، بشنّها هذه الحرب (..) هذا الخيار يتطلب مسؤولية على مستوى الدولة عن الإرهاب المُرتكب".

روسيا
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