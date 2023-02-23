زيلينسكي عشية ذكرى اندلاع الحرب: أوكرانيا ستنتصر



اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، عشية الذكرى الأولى للحرب بين بلاده وروسيا أن أوكرانيا "ستنتصر" على القوات الروسية.

وقال عبر منصات التواصل الاجتماعي: "لم ننكسر، تخطينا الكثير من المحن وسننتصر.. سنحاسب جميع الذين جلبوا هذا الشر، وهذه الحرب إلى أرضنا، وكل هذا الرعب والقتل والتعذيب والنهب".