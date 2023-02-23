زيلينسكي عشية ذكرى اندلاع الحرب: أوكرانيا ستنتصر
اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، عشية الذكرى الأولى للحرب بين بلاده وروسيا أن أوكرانيا "ستنتصر" على القوات الروسية.
وقال عبر منصات التواصل الاجتماعي: "لم ننكسر، تخطينا الكثير من المحن وسننتصر.. سنحاسب جميع الذين جلبوا هذا الشر، وهذه الحرب إلى أرضنا، وكل هذا الرعب والقتل والتعذيب والنهب".
وأضاف الرئيس الأوكراني: "روسيا اختارت طريق المجرم، طريق الإرهابي، طريق الجلاد، طريق الناهب، بشنّها هذه الحرب (..) هذا الخيار يتطلب مسؤولية على مستوى الدولة عن الإرهاب المُرتكب".