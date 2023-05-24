زعيم جماعة هاجمت الحدود الروسية انطلاقًا من أوكرانيا يهدد بالمزيد
قال القائد الروسي لميليشيات نفذت هجومًا على منطقة حدودية روسية، هذا الأسبوع، اليوم الأربعاء، إن مجموعته ستشن قريبًا المزيد من التوغلات داخل الأراضي الروسية.
وتحدث دينيس كابوستين، الذي قال إنه قائد فيلق المتطوعين الروس، إلى الصحفيين على الجانب الأوكراني من الحدود مع روسيا بعد يوم من قول موسكو إنها دحرت اقتحامًا في منطقة بيلغورود.
وقالت كييف، إن الهجوم نفذه مواطنون روس، ووصفوه بأنه "صراع روسي داخلي". وأعلنت مجموعتان تعملان في أوكرانيا وهما فيلق المتطوعين الروس، وفيلق حرية روسيا، مسؤوليتهما عن عملية الاقتحام.
وقال الجيش الروسي، إنه دحر المسلحين الذين نفذوا هجومهم باستخدام مدرعات ورد الناجين منهم على أعقابهم إلى أوكرانيا.
وقال كابوستين، إن اثنين من مقاتليه أُصيبا "بجراح طفيفة"، وإن إجمالي الخسائر التي مُنيت بها قواته في العملية قتيلان و 10 مصابين. وتقول موسكو إنها قتلت ما يزيد على 70 من "القوميين الأوكرانيين".
وأضاف كابوستين، أن مقاتليه استولوا على عربة مدرعة روسية ومدفع مضاد للطائرات المسيرة.
وقال كابوستين الذي قدّم نفسه عبر لافتة اسمه التي كتب عليها وايت ريكس: "أعتقد أنكم سترونا مرة أخرى على هذا الجانب، ولا يمكنني الكشف عن هذه الأشياء القادمة، ولا يمكنني حتى الكشف عن الاتجاه.. الحدود طويلة جدًا، مرة أخرى سيكون هناك بقعة ملتهبة".
وتلقى أسئلة كثيرة عن تقارير صحفية غربية أفادت بأن ميليشياته استخدمت معدات عسكرية أمريكية كان من المفترض أن تساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي، لكنه امتنع عن الرد مباشرة.
وقال: "أعرف بالضبط من أين حصلت على أسلحتي، للأسف ليس من الشركاء الغربيين".
وأشار أيضًا، إلى أن روسيا استولت على معدات عسكرية غربية في معركة باخموت شرق أوكرانيا، وأن هذه المعدات يمكن شراؤها من السوق السوداء.
وقال كابوستين، إن أوكرانيا لا تدعم فيلق المتطوعين الروس إلا بالمعلومات، والوقود، والأغذية، والعقاقير.
وأضاف: "بالطبع، أخذ الجيش الأوكراني جرحانا، لكن أي شيء أكثر من ذلك سيجعل الأمور صعبة".
وقال: "كل قرار نتخذه... خارج حدود الدولة هو قرارنا الخاص، ومن الواضح أنه يمكننا أن نطلب من رفاقنا (الأوكرانيين) وأصدقائنا مساعدتهم في التخطيط".
ويقول فيلق المتطوعين الروس، إنه مؤلف من روس يقاتلون من أجل أوكرانيا وضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ووصفت رابطة مكافحة التشهير ومقرها الولايات المتحدة كابوستين بأنه "نازي جديد روسي عاش في ألمانيا سنوات كثيرة".
وقال كابوستين إن جماعته يمينية، لكن حين سُئل إذا كان يشعر بالقلق من تصنيفه على أنه نازي، قال إنه "لا يعتقد أنها إهانة".
وقال كابوستين: "خطتنا في المستقبل هي مناطق جديدة في روسيا الاتحادية، وسندخلها بالتأكيد... يجب أن تتحلى بالصبر قليلًا، وتنتظر يومين فقط".