قال القائد الروسي لميليشيات نفذت هجومًا على منطقة حدودية روسية، هذا الأسبوع، اليوم الأربعاء، إن مجموعته ستشن قريبًا المزيد من التوغلات داخل الأراضي الروسية.

وتحدث دينيس كابوستين، الذي قال إنه قائد فيلق المتطوعين الروس، إلى الصحفيين على الجانب الأوكراني من الحدود مع روسيا بعد يوم من قول موسكو إنها دحرت اقتحامًا في منطقة بيلغورود.

وقالت كييف، إن الهجوم نفذه مواطنون روس، ووصفوه بأنه "صراع روسي داخلي". وأعلنت مجموعتان تعملان في أوكرانيا وهما فيلق المتطوعين الروس، وفيلق حرية روسيا، مسؤوليتهما عن عملية الاقتحام.

وقال الجيش الروسي، إنه دحر المسلحين الذين نفذوا هجومهم باستخدام مدرعات ورد الناجين منهم على أعقابهم إلى أوكرانيا.