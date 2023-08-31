صحيفة: مرشح جمهوري لرئاسة أمريكا يغير موقفه من مساعدة إسرائيل

قالت صحيفة "ذا جيروسالم بوست" الإسرائيلية، إن النائب الجمهوري فيفيك راماسومي، تراجع عن تصريحاته، حول قطع المساعدات العسكرية عن إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن المرشح لسباق الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية راماسومي قوله إنه "سيفكر في زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل إذا ما تم انتخابه".

وأخبر الصحيفة أن المساعدات التي تقدمها بلاده لإسرائيل "مفيدة لكلا الطرفين".