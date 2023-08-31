صحيفة: مرشح جمهوري لرئاسة أمريكا يغير موقفه من مساعدة إسرائيل
قالت صحيفة "ذا جيروسالم بوست" الإسرائيلية، إن النائب الجمهوري فيفيك راماسومي، تراجع عن تصريحاته، حول قطع المساعدات العسكرية عن إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن المرشح لسباق الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية راماسومي قوله إنه "سيفكر في زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل إذا ما تم انتخابه".
وأخبر الصحيفة أن المساعدات التي تقدمها بلاده لإسرائيل "مفيدة لكلا الطرفين".
وقال راماسومي إن "الثلاثة مليارات دولار من المساعدات هي في حقيقتها نقطة صغيرة في وعاء الميزانية العسكرية الأمريكية".
واعتبر أنه "من السخافة بالنسبة للولايات المتحدة إظهار رغبتها بتقليص أو قطع المساعدات التي لها أيضا مساهمات على الصعيد الوطني تتمثل في بناء القاعدة الصناعية في البلاد".
وأضاف راماسومي أن "الولايات المتحدة لن تقطع المساعدات إلا إذا قالت إسرائيل إنها لم تعد بحاجة إليها".
وكان المرشح الجمهوري دخل في خلاف مع زميلته في الحزب المرشحة نيكي هالي، حول قضية المساعدات خلال مناظرة الأسبوع الماضي.
وقال وقتها، إنه "من الأهمية قطع المساعدات لأن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة ليست علاقات تجارية وهي علاقة صداقة".
ولم تتطرق المقابلة مع الصحيفة الإسرائيلية إلى سبب تغيير راماسومي لموقفه، لكنه قال إنه من المنطقي مناقشة زيادة المساعدات إذا أدت الضرورة لذلك.