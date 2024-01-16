"الحرس الثوري" يهاجم "مراكز تجسس إسرائيلية" في أربيل العراقية (فيديو)

أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الثلاثاء، مهاجمة ما قال إنها "مراكز تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران" في أربيل العراقية.

وقالت وكالة "فارس" للأنباء نقلاً عن بيان للحرس، إن الهجوم تمثل في "استهداف وتدمير مقرات تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق بالصواريخ الباليستية".

وأضاف البيان: "كان هذا المركز الصهيوني الرئيسي مسؤولاً مقراً لتطوير وإطلاق عمليات التجسس وتخطيط الأنشطة الإرهابية في المنطقة لاسيما ضد إيران".

ونوّه البيان إلى أن الهجوم يأتي "رداً على الجرائم الإرهابية الأخيرة التي ارتكبها أعداء إيران، نعلن قصفنا بالصواريخ الباليستية هذه الليلة مقرات تجسس وتجمعات لفصائل إرهابية مناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة".

وأوضح البيان أن الاستهداف طال أيضاً "أماكن تجمع قيادات ومسؤولين إرهابيين في الأراضي السورية"، مشيراً إلى استهداف "مواقع لتنظيم داعش رداً على الهجمات الإرهابية التي شنها التنظيم في الآونة الأخيرة في إيران".