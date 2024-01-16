"الحرس الثوري" يهاجم "مراكز تجسس إسرائيلية" في أربيل العراقية (فيديو)
أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الثلاثاء، مهاجمة ما قال إنها "مراكز تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران" في أربيل العراقية.
وقالت وكالة "فارس" للأنباء نقلاً عن بيان للحرس، إن الهجوم تمثل في "استهداف وتدمير مقرات تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق بالصواريخ الباليستية".
وأضاف البيان: "كان هذا المركز الصهيوني الرئيسي مسؤولاً مقراً لتطوير وإطلاق عمليات التجسس وتخطيط الأنشطة الإرهابية في المنطقة لاسيما ضد إيران".
ونوّه البيان إلى أن الهجوم يأتي "رداً على الجرائم الإرهابية الأخيرة التي ارتكبها أعداء إيران، نعلن قصفنا بالصواريخ الباليستية هذه الليلة مقرات تجسس وتجمعات لفصائل إرهابية مناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة".
وأوضح البيان أن الاستهداف طال أيضاً "أماكن تجمع قيادات ومسؤولين إرهابيين في الأراضي السورية"، مشيراً إلى استهداف "مواقع لتنظيم داعش رداً على الهجمات الإرهابية التي شنها التنظيم في الآونة الأخيرة في إيران".
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر في مطار أربيل العراقي إنه تم وقف الملاحة الجوية بعد دوي انفجارات في المدينة، قبل أن يتم الإعلان عن عودة الملاحة لطبيعتها في وقت لاحق.
وقال مصدران طبيان إن الهجوم خلّف 4 قتلى وعدد من المصابين بين المدنيين تم نقلهم إلى مستشفى محلي بعد الانفجارات.
وأكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني هيمن هورامي مقتل رجل الأعمال الكردي بيشرو دزيي و4 من أفراد عائلته في الهجوم الإيراني.
ولاحقاً، أكد مسؤولون أمريكيون لوكالة "رويترز" عدم استهداف أي منشآت أمريكية بالصواريخ في أربيل العراقية وعدم تسجيل أي خسائر أمريكية.
وأفادت مصادر محلية بوجود انتشار أمني كثيف على مداخل الطرق المؤدية إلى مطار أربيل عقب الإعلان عن الهجوم الإيراني.
ونفذت إيران في الماضي ضربات في منطقة كردستان بشمال العراق قائلة إن "المنطقة تستخدم كنقطة انطلاق للجماعات الانفصالية الإيرانية وكذلك عملاء إسرائيل".