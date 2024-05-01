غامض وسري.. تعاون عسكري متصاعد بين إيران وكوريا الشمالية

يتخذ التعاون العسكري بين إيران وكوريا الشمالية أبعادًا مختلفة ترتكز أساسًا على السرية والغموض، ويشهد تصاعدًا على وقع التحولات الإقليمية والدولية.

ويشمل التعاون مجالات تصنيع الصواريخ الباليستية وقاذفات الصواريخ التي تزود طهران بها وكلاءها في المنطقة.

وتشترك الدولتان في العداء للولايات المتحدة، ويمثّل التقارب العسكري بين النظامين محركًا أساسًا لواشنطن لفرض عقوبات عليهما، فضلاً عن موقفهما المشترك من الحرب الروسية الأوكرانية، وقيامهما بـ "دور محوري" في دعم الروس على تلك الجبهة.

الحذر والغموض

وتمتد علاقات التعاون العسكري بين إيران وكوريا الشمالية عبر عقود من الزمن، ويلزم فيها الطرفان الحذر والسرية المطلقة والغموض، ونادرًا ما يتم الحديث عن تبادل زيارات أو توقيع اتفاقات بينهما.