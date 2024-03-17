مسيرات أوكرانية تهاجم موسكو

قال مسؤولون روس في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية في البلاد، إن هجمات طائرات مسيرة أوكرانية على روسيا أدت إلى نشوب حريق لفترة وجيزة في مصفاة لتكرير النفط، واستهدفت موسكو وتسببت في انقطاع الكهرباء في مناطق حدودية.

وقال مقر العمليات في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا على تطبيق تيليغرام اليوم الأحد "تم تحييد طائرات مسيرة، لكن اندلع حريق نتيجة سقوط إحدى الطائرات".

وقالت الإدارة إنه تم إخماد الحريق في مصفاة سلافيانسك في كراسنودار ولم تقع إصابات نتيجة الحريق، رغم أن المعلومات الأولية تشير إلى وفاة شخص واحد متأثرا بأزمة قلبية.

وقال رومان سينياجوفسكي، رئيس منطقة سلافيانسك الإدارية، عبر تطبيق تيليغرام، إنه تم إجلاء عمال مصفاة التكرير، مضيفا أنه ليس هناك تهديد للمناطق المأهولة القريبة من الحادث.

وقال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت أربع طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه العاصمة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الحوادث التي طالت ثلاث مناطق بالقرب من موسكو.

وقال ميخائيل يفراييف حاكم منطقة ياروسلافل في شمال موسكو، إنه تم تدمير أربع طائرات مسيرة فوق المنطقة، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار أو إصابات.

وفي منطقة بيلغورود الحدودية، أدى هجوم شنته أربع طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا إلى إتلاف خطوط الكهرباء والغاز في إحدى القرى، حسبما قال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف.