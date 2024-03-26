"المهمة المستحيلة".. هل تنجح كامالا هاريس في "تبييض صفحة" بايدن؟

توقن نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن كامالا هاريس، أن الرئيس لا يحظى بدعم أو تأييد الشباب الذين اهتزت ثقتهم به، خاصة في المجتمع اللاتيني، وهو ما دفع نائبته للجوء إلى تكثيف جهودها لتبييض صفحته.

وأمام حشد مليء بالوجوه اللاتينية، كما تقول صحيفة "واشنطن بوست"، ولمحاولة حصد التأييد اللاتيني، استرجعت هاريس قصة هجرة عائلتها، مع التركيز على والدتها التي حطَّت رحالها في الأراضي الأمريكية وهي بسن 19 عامًا، واستمرت في تربيتها لتصبح شخصية تصنع التاريخ.

اشتداد المنافسة على سباق الترشح للرئاسة

وقالت هاريس أمام حشد من نحو 200 شخص: "مثل الكثير من القادة في هذه القاعة، ربتني والدتي وأختي على فهم قيمة العمل الجاد، وأهمية المجتمع والمسؤولية التي يتحملها كل منا تجاه الآخر". بعد ظهر يوم السبت الأخير هنا.

وتقول الصحيفة، أصبحت كارولينا أفيلا وابنتها عاطفيتين عندما شاهدتا هاريس، وهي امرأة ملونة، تتحدث عن خلفيتها، وإنجازات إدارة بايدن والعمل المتبقي.

لكنّ أفيلا، وهي مهاجرة من تشيلي، كانت تشعر بالقلق من أن رسالة هاريس - التي تم تسليمها إلى غرفة مليئة بالديمقراطيين المخلصين - لن تجد صدى لدى الأصدقاء والجيران الذين لم يقتنعوا بالفعل بوعود الحزب.

وقالت أفيلا، وتبلغ 50 عاماً، وهي رئيسة الجمعية الأمريكية التشيلية المحلية: "أنا قلقة، أعتقد أنه يجب القيام بالمزيد من العمل لنشر ما سمعناه هنا، لتثقيف المجتمع اللاتيني. وهذا ما يثير قلقي".

وتؤكد "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس بايدن وانطلاقاً من إيمانها بأهمية الناخبين الشباب والأقليات، خاصة مع اشتداد المنافسة على سباق الترشح للرئاسة مع دونالد ترامب، دفعت بكامالا هاريس لمحاولة إقناع هذه الفئات الحيوية بإعادة انتخاب بايدن، والتي قد تجد نفسها فاقدة للحماسة لترشيح الرئيس الحالي مجددًا.