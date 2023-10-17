زيارة بايدن للمنطقة هل تنهي حرب غزة أو تؤججها؟

وذكر المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن بايدن سيسافر بعد زيارة إسرائيل إلى الأردن للقاء الملك عبد الله والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وتقول السلطات في غزة إن أكثر من 2800 شخص قتلوا في الهجمات الإسرائيلية منذ السابع من الشهر الجاري، ربعهم تقريبًا من الأطفال، وإن ما يزيد على عشرة آلاف مصاب يتلقون العلاج في المستشفيات التي تعاني من نقص شديد في الإمدادات.

إيران تحذّر من "حرب طويلة الأمد"

تعد زيارة بايدن خيارًا نادرًا ومحفوفًا بالمخاطر يُظهِر الدعم الأمريكي لنتنياهو في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة تجنب حرب إقليمية أوسع تشمل إيران وحليفتها ميليشيات حزب الله اللبنانية وسوريا.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لهجوم برّي على غزة من المتوقع أن يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للتلفزيون الرسمي إن أي إجراء تتخذه إسرائيل في غزة لن يمر دون عواقب، محذرًا من "إجراء استباقي" تنفذه "جبهة المقاومة" في الساعات المقبلة.

وتشير إيران إلى الدول والقوى الإقليمية المعارضة لإسرائيل والولايات المتحدة بأنها جبهة مقاومة.

وقال أمير عبد اللهيان "كل الخيارات مفتوحة ولا يمكننا أن نكون غير مبالين بجرائم الحرب ضد سكان غزة... جبهة المقاومة قادرة على شن حرب طويلة الأمد مع العدو".

وفي أكبر مؤشر حتى الآن على أن الحرب قد تمتد إلى جبهة جديدة، أمرت إسرائيل أمس الاثنين، بإخلاء 28 قرية ضمن نطاق كيلومترين من الحدود اللبنانية.

وفشل مشروع قرار صاغته روسيا في مجلس الأمن الدولي، دعا إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة لتمريره وعددها تسعة في المجلس المؤلف من 15 عضوًا.