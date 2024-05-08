روسيا ترفض مزاعم بريطانيا حول تورطها في حريق مفتعل

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأربعاء، إن المزاعم البريطانية حول تورط موسكو في حريق متعمد في بريطانيا "سخيفة" وتأتي في إطار حرب إعلامية تستهدف البلاد.

وأضافت زاخاروفا، أن موسكو تعتبر مثل هذه المزاعم استفزازية، وأنها لم تنفذ أي عمليات تخريبية ضد أهداف مدنية إطلاقًا، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت زاخاروفا تشير إلى قضية اتهمت فيها بريطانيا الشهر الماضي رجلًا بالتورط في أنشطة معادية لصالح روسيا، منها العمل على تجنيد آخرين بهدف شنّ هجوم على منشأة تجارية مرتبطة بأوكرانيا في لندن.