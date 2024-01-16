كيم جونغ يدعو لتعديل دستوري يعتبر كوريا الجنوبية "دولة منفصلة"

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء، إلى تعديل دستوري لتغيير وضع كوريا الجنوبية إلى دولة منفصلة.

وحذر كيم جونغ أون من أن بلاده لا تسعى إلى الحرب، لكنها لا تستبعد هذا الخيار، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

جاء ذلك في خطاب ألقاه أمام مجلس الشعب الأعلى، وهو برلمان كوريا الشمالية، اتهم فيه سول بالسعي إلى هدم النظام وجهود الوحدة.

وقال كيم إن "استنتاجه النهائي هو أن الوحدة مع الجنوب لم تعد ممكنة"، مضيفاً: "لا نريد الحرب ولكن ليس لدينا أي نية لتجنبها".

وقالت وسائل إعلام رسمية إن 3 هيئات تتعامل مع الوحدة والسياحة بين الكوريتين ستغلق أبوابها.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تفاقمت فيه التوترات في شبه الجزيرة الكورية مؤخراً وسط سلسلة من التجارب الصاروخية ومسعى بيونغ يانغ للتخلي عن سياسة استمرت لعقود وتغيير نمط علاقتها بجارتها الجنوبية.

وقال محللون إن وزارة الخارجية الكورية الشمالية يمكن أن تتولى العلاقات مع سول وربما تساعد في تبرير استخدام الأسلحة النووية ضد الجنوب في حرب مستقبلية.

وبينما دعا كيم إلى تصنيف كوريا الجنوبية على أنها "العدو الأول" في دستورها، قال إن "الحرب ستقضي على الجنوب وستلحق هزيمة لا يمكن تصورها بالولايات المتحدة.

وقال كيم أيضاً إنه إذا اندلعت حرب في شبه الجزيرة الكورية، فيجب أن يعكس دستور البلاد قضية "احتلال" و"استعادة" و"دمج" الجنوب في أراضيه.