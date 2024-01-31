اختفاء كتب نادرة لبوشكين في فرنسا.. ما علاقة الحرب الروسية الأوكرانية؟

تواجه المكتبة الوطنية الفرنسية (BNF) اضطرابات مع اختفاء طبعات نادرة للشاعر الروسي ألكسندر بوشكين من مجموعاتها.

ولا يحمل هذا الوضع المعقد آثارًا ثقافية ومالية فحسب، بل يحمل أيضًا أبعادًا سياسية في ظل الصراع الأوكراني الروسي.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إنه في خريف عام 2023، اكتشف المسؤولون أن إحدى عشرة طبعة أصلية لبوشكين، موجودة في "محمية الكتب النادرة" مفقودة، موضحة أن إنذار المكتبة الوطنية الفرنسية اشتد عندما اختفت مجموعة روسية أخرى لدى المكتبة الجامعية للغات الشرقية في باريس، في 10 تشرين الأول /أكتوبر، كما أبلغت مكتبة ديدرو في ليون عن سرقة نسخ بوشكين الأصلية في تموز/ يوليو 2023.

وبحسب الصحيفة، تحوّل الارتياح الأولي إلى قلق عندما كشف الفحص الدقيق أن نسخ بوشكين الأصلية الموجودة في المكتبة الوطنية البريطانية قد تم استبدالها بنسخ طبق الأصل مصنوعة بخبرة، حيث استعصى التزوير الدقيق على الكشف العرضي، ما أدى إلى إدراك أن تسعة أعمال، بما في ذلك ثمانية لبوشكين وطبعة نادرة تعود لعام 1840 لميخائيل ليرمونتوف المعاصر، قد تم استبدالها خلسة.

بدورها، اعترفت المكتبة بالحادثة، وقدمت شكوى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وتم التعرف على باحث مشتبه به، كان حاضرًا حوالي أربعين مرة في الفترة من آذار /مارس إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2023، في التحقيق.

وتقدر القيمة الإجمالية للأصول المسروقة بنحو 450 ألف يورو، ما يثير تساؤلات حول التغطية التأمينية وجهود الرقمنة لهذه القطع الأثرية الثقافية القيمة.