جامعة أمستردام تعلق الدراسة بعد أعمال عنف خلال مسيرة مؤيدة لغزة (فيديو)

أعلنت جامعة أمستردام، الثلاثاء، تعليق الدراسة وإغلاق مبانيها لمدة يومين، بعد أن تحولت مظاهرات مناصرة لفلسطين إلى أعمال عنف، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وأصدر مجلس إدارة جامعة أمستردام بيانًا قال فيه، إنه لا يستطيع ضمان سلامة أي شخص في الحرم الجامعي، بعد أن قامت مجموعة من المحرضين الملثّمين بتحصين الأبواب ورسم شعارات على الجدران.

وجاءت أعمال العنف التي وقعت يوم الإثنين، في أعقاب إضراب سلميّ للموظفين والطلاب احتجاجا على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، ورد الجامعة على الاحتجاجات السابقة.

وقال إنزو روسيو، أستاذ العلوم السياسية، لوكالة "أسوشيتد برس"، واصفًا أحداث الإثنين: "لقد استدعت (الجامعة) الشرطة بعد أن رفض الناس إزالة أغطية وجوههم، لكن الشرطة جاءت ملثمة".

وأضاف روسيو أنه وزوجته، التي تعمل أيضًا في الجامعة، تعرضا للضرب المتكرر بالهراوات من قبل الشرطة.