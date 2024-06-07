مقتل 3 أفراد من طالبان بعد هجوم على حاجز عسكري في كابول (فيديو)

قتل 3 من أفراد أمن حكومة طالبان وأصيب اثنان آخران، مساء الخميس، جرّاء هجوم تفجيري استهدفت حاجزاً أمنياً في العاصمة كابول.

وأعلنت ما تسمى "جبهة المقاومة الأفغانية" المعارضة، التي يقودها القائد العسكري والسياسي أحمد مسعود، مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت الجبهة، في بيان لها، إن "قواتها استهدفت حاجزاً أمنياً لحركة طالبان في المنطقة الأمنية رقم 15 في كابول"، فيما لم تؤكد حركة طالبان أو تنفي وقوع الهجوم.

ومنذ سيطرة الحركة على الحكم في أفغانستان منتصف آب/أغسطس 2021، تشهد البلاد أوضاعاً أمنية غير مستقرة، حيث تستهدف جماعات مسلحة معارضة عناصر حكومة طالبان.