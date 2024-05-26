بايدن: ليس هناك جنود أمريكيين في أوكرانيا وسيبقى الأمر كذلك

جدّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، التأكيد على أنه لا يعتزم إرسال جنود أمريكيين إلى أوكرانيا، قائلاً "أنا مصمم على أن يكون الأمر كذلك".

وقال بايدن في خطاب ألقاه أمام خريجي كلية وست بوينت العسكرية في شمال نيويورك "ليس هناك جنود أمريكيون يخوضون الحرب في أوكرانيا"، مضيفا: "أنا مصمم على أن يكون الأمر كذلك، لكننا نقف بحزم إلى جانب أوكرانيا، وسنبقى إلى جانبها".