روسيا.. حريق في محطة للغاز قرب سانت بطرسبرغ (فيديو)

اندلع حريق في محطة للغاز في ميناء أوست لوغا على بحر البلطيق الروسي، حسبما أفاد حاكم المنطقة صباح الأحد.

والموقع الذي يقع على بعد 110 كيلومترات إلى غرب سانت بطرسبرغ قرب الحدود مع إستونيا، تديره شركة نوفاتك، أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا.

وكتب حاكم منطقة لينينغراد ألكسندر دروزدينكو على تطبيق تلغرام في رسالة مصحوبة بمقطع فيديو قصير يظهر حريقا ضخما ودخانا "لا إصابات نتيجة حريق في محطة نوفاتك في ميناء أوست لوغا. تم إجلاء الموظفين".

وأضاف أنه "تم إعلان مستوى عالٍ من التأهب في منطقة كينغيسيبسكي" التي تضم الميناء.