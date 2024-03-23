الملك تشارلز والبيت الأبيض يعلقان على مرض أميرة ويلز

ذكر قصر بكنجهام اليوم الجمعة أن ملك بريطانيا تشارلز فخور بأميرة ويلز كيت لشجاعتها في الحديث عن علاجها بعد اكتشاف إصابتها بالسرطان عقب العملية الجراحية التي خضعت لها في الآونة الأخيرة.

وقال متحدث باسم قصر باكنجهام إن تشارلز "فخور جدا بكاثرين لشجاعتها في الحديث".

وأضاف أن الملك "ظل على اتصال مع زوجة ابنه المحبوبة طوال الأسابيع الماضية"، بعد أن أمضيا بعض الوقت معا في المستشفى.

وأردف المتحدث أن تشارلز وزوجته كاميلا "سيظلان يقدمان الحب والدعم للعائلة بأكملها في هذا الوقت العصيب".

من جهته، تمنى البيت الأبيض لأميرة ويلز كايت الشفاء الكامل بعد الأنباء "الفظيعة" عن تشخيص إصابتها بالسرطان.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار للصحافيين "سمعنا جميعا الأنباء الفظيعة. نتعاطف مع دوقة كامبريدج وعائلتها".