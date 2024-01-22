نائب إيراني: أجرينا مفاوضات خلف الكواليس مع الأمريكيين

كشف عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، محمود عباس زاده مشكيني، مساء الأحد، أن طهران أجرت مفاوضات وصفها بأنها "خلف الكواليس" مع الأمريكيين.

مشكيني قال في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، "نحن أهل التفاوض، وليس لدينا مشكلة في التفاوض، باستثناء النظام الصهيوني، وهو غير شرعي، فإننا نتفاوض مع جميع أعضاء الأمم المتحدة ولدينا تجربة التفاوض مع الولايات المتحدة في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)" على حد تعبيره.

وأضاف "ولكن لسوء الحظ، قامت أمريكا ببناء جدار من عدم الثقة بنفسها، ووقعت على الاتفاق النووي، لكنها خرقته".