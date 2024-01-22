نائب إيراني: أجرينا مفاوضات خلف الكواليس مع الأمريكيين
كشف عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، محمود عباس زاده مشكيني، مساء الأحد، أن طهران أجرت مفاوضات وصفها بأنها "خلف الكواليس" مع الأمريكيين.
مشكيني قال في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، "نحن أهل التفاوض، وليس لدينا مشكلة في التفاوض، باستثناء النظام الصهيوني، وهو غير شرعي، فإننا نتفاوض مع جميع أعضاء الأمم المتحدة ولدينا تجربة التفاوض مع الولايات المتحدة في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)" على حد تعبيره.
وأضاف "ولكن لسوء الحظ، قامت أمريكا ببناء جدار من عدم الثقة بنفسها، ووقعت على الاتفاق النووي، لكنها خرقته".
وعن الحوار الذي جرى سراً، قال "أجرينا محادثة على خلف الكواليس مع الأمريكيين وفي حكومة روحاني، سار وزير خارجيتنا في الشارع مع نظيره الأمريكي السابق جون كيري، لكن أمريكا أظهرت أنها ليست مفاوضاً ولا تلتزم بما توقعه".
واعتبر مشكيني إعادة التفاوض مع الولايات المتحدة "أمر طبيعي" في ممارسة الدبلوماسية، مبيناً "ومن الطبيعي أن يتم تبادل هذه الرسائل بشكل غير مباشر بين إيران وأمريكا حتى الآن".
والأربعاء الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال مشاركته في مؤتمر دافوس الاقتصادي، "تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن ما زال مستمراً".
وأضاف "أجرينا محادثات مع الأطراف الأوروبية ومحادثات غير مباشرة مع أمريكا، ونحن نرحب بأي إجراء يساعد جميع الأطراف على العودة إلى التزاماتهم في الاتفاق النووي"، مبيناً "إذا امتلكت أمريكا الإرادة اللازمة ولم يكن لديها عذر كل يوم، فمن الممكن التوصل إلى اتفاق".