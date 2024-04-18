استطلاع: الفقر يتصدر اهتمامات الناخبين في أوروبا

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "يورو باروميتر" بتكليف من البرلمان الأوروبي تحولاً كبيرًا في أولويات الناخبين الأوروبيين، ليكشف أن الفقر، وأزمة تكاليف المعيشة، والإقصاء الاجتماعي، تبرز باعتبارها الاهتمامات الأولى بين الناخبين الأوروبيين.

وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن الاستطلاع، الذي يأتي مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية، مثل النقيض للتركيز الإعلامي على الهجرة غير الشرعية والحملات السياسية التي تشنها الأحزاب اليمينية.

ويسلط الاستطلاع الضوء على مجموعة واسعة من القضايا التي يعتبرها الناخبون أكثر إلحاحًا من الهجرة، حيث تحتل الصحة، والتوظيف، والدفاع، والأمن، وأزمات المناخ، مرتبة أعلى من حيث الأهمية، لا سيما بين الفئات السكانية الأصغر سنًا التي يشكل تغير المناخ مصدر قلق بالغ بالنسبة لها.

وأوضحت الصحيفة أنه في دول مثل إيطاليا، حيث شهدت الهجرة غير النظامية من تونس طفرة، العام الماضي، وفي المجر، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، يتم إعطاء الأولوية للوظائف والدعم الاقتصادي على قضايا الهجرة.

وأكدت الصحيفة أنه من المثير للاهتمام أنه في حين تصدرت الهجرة وأوكرانيا المخاوف في الاستطلاع السابق، تبرز السويد باعتبارها الدولة الوحيدة، حيث يُنظر إلى تغير المناخ باعتباره القضية الأكثر أهمية في الحملة الانتخابية.

وعلى الرغم من ارتفاع نسبة إقبال الناخبين على الانتخابات المقبلة، لا تزال فرنسا تُظهر شكوكًا سائدة تجاه البرلمان الأوروبي.