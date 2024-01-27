بوتين يتعهد بالعمل على "القضاء نهائياً" على النازية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ستبذل قصارى جهدها من أجل القضاء نهائيًّا على النازية"، مضيفاً أن "أتباع الجلادين النازيين محكوم عليهم بالهلاك"، وفق تعبيره.

وجاء كلام بوتين خلال حفل افتتاح النصب التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية النازية في الاتحاد السوفيتي.

ووضع الرئيس الروسي باقة من الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان أخيه فيكتور، الذي لقي حتفه طفلاً أثناء الحصار النازي لمدينة لينينغراد خلال الحرب العالمية الثانية.

وشارك بوتين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بفعاليات إحياء الذكرى الـ 80 لفك الحصار الألماني عن لينينغراد في الحرب.

وافتتح مع لوكاشينكو نصبًا تذكاريًّا لضحايا الإبادة الجماعية في الاتحاد السوفييتي خلال الحرب العالمية الثانية، في بلدة غاتشينا قرب مدينة سان بطرسبرغ.

وجرى اختيار الموقع؛ لأن الجيش الألماني اتخذه مركزًا لإقامة معسكرات أسرى الحرب ومعسكرات الأطفال السوفييت المعتقلين خلال سنوات الحرب.