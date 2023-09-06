عمليات إجلاء في فوجيان بالصين جراء سيول خلَّفها الإعصار هايكوي

وأجلت السلطات ما يزيد على 36 ألفًا من منازلهم وتضررت خطوط الكهرباء والاتصالات وغمرت المياه نحو 10366 فدانًا من الأراضي الزراعية؛ ما تسبب في خسائر قالت هيئة الإذاعة الحكومية في الإقليم إنها بلغت 552.1 مليون يوان (75 مليون دولار).

وأظهرت لقطات مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مياه السيول تدفقت في شوارع فوتشو ومدينة فوتشينغ الواقعة إلى الجنوب منها؛ ما ألحق أضرارًا بدراجات نارية وصناديق قمامة وسيارات تقطعت بها السبل.

وأظهرت تقارير إعلامية سيارات مغمورة ومتاجر وشققًا محاصرة بالمياه، فضلًا عن وقوع انهيارات أرضية وطينية.

وتجاوز منسوب المياه جرّاء الأمطار التراكمية التي هطلت على فوتشو أمس الثلاثاء نصف المتر.

وأغلقت فوتشو خطوط مترو الأنفاق وأوقفت خدمات القطارات، بينما أغلقت المدارس أبوابها لليوم الثاني.