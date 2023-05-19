الدنمارك ستدرب طيارين أوكرانيين على طائرات أف-16 بعد موافقة أمريكا
أعلن وزير الدفاع الدنماركي، اليوم الجمعة، أن الدنمارك ستساهم بتدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلة أف-16 الأمريكية بعد قرار حاسم من واشنطن في هذا الصدد.
وقال الوزير "ترولز لوند بولسن" إن الدولة الإسكندنافية التي تقوم باستبدال أسطولها من طائرات أف-16 بمقاتلات أف-35، ستتمكن الآن من المساهمة في "تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة أف-16 أيضًا". وأضاف أن "الدنمارك ستبذل كل جهودها لجعل هذه المساهمة ذات أولوية".
وتابع الوزير في بيان: "سنتفق، الآن، على المزيد من التفاصيل مع حلفائنا المقربين"، مرحبًا بالموافقة "الإيجابية" من الرئيس الأمريكي جو بايدن.
لكنه لم يوضح ما إذا كانت الدنمارك ستساهم بتسليم بعض هذه الطائرات.
ويملك سلاح الجو الدنماركي حوالي 40 مقاتلة أف-16 بينها حوالي 30 قيد الخدمة، وبدأت هذه الدولة الإسكندنافية، في الآونة الأخيرة، تلقي أولى طائراتها من طراز أف-35 من الجيل الخامس الهادفة إلى استبدالها.
وبعد تردد طويل، أفاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، بأنه بات مستعدًا للسماح لدول أخرى بتزويد أوكرانيا بمقاتلات أف-16، وهو ما تطالب به كييف بشدة للتصدي للغزو الروسي، ما يشكل منعطفًا مهمًا في الدعم الغربي لكييف وقرارًا وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "تاريخي".
وأكد الرئيس الأمريكي الذي يشارك في قمة مجموعة السبع في اليابان لمحاوريه "دعمه لمبادرة تهدف إلى تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات قتالية من الجيل الرابع بما يشمل أف-16"، بحسب مسؤول كبير في البيت الأبيض.
وسارعت بريطانيا إلى الترحيب بهذا الإعلان وكذلك هولندا، واللتان كانتا أعلنتا، الثلاثاء، في آيسلندا رغبتهما في إنشاء تحالف دولي من أجل تسليم طائرات أف-16 لأوكرانيا.