الدنمارك ستدرب طيارين أوكرانيين على طائرات أف-16 بعد موافقة أمريكا

أعلن وزير الدفاع الدنماركي، اليوم الجمعة، أن الدنمارك ستساهم بتدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلة أف-16 الأمريكية بعد قرار حاسم من واشنطن في هذا الصدد.

وقال الوزير "ترولز لوند بولسن" إن الدولة الإسكندنافية التي تقوم باستبدال أسطولها من طائرات أف-16 بمقاتلات أف-35، ستتمكن الآن من المساهمة في "تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة أف-16 أيضًا". وأضاف أن "الدنمارك ستبذل كل جهودها لجعل هذه المساهمة ذات أولوية".