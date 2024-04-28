"جون أفريك": رئيس السنغال يعيّن مقربين له في مناصب استراتيجية

بعد أقل من شهر على توليه منصبه في السنغال، يقوم الرئيس باسيرو ديوماي فاي بإعادة توزيع المناصب الرئيسة في الشركات الكبرى المملوكة للدولة.

وبحسب مجلة "جون أفريك"، أعلن رئيس السنغال، خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 24 نيسان/ أبريل، عن تعيين 17 مديرا عاما، معظمهم من حزبه أو الائتلاف الذي أوصله إلى السلطة.

ومن بين المعينين الصحفي الاستقصائي بابي ألي نيانغ، وهو ليس عضواً في حزب الوطنيين الأفارقة السنغاليين من أجل العمل والأخلاق والأخوة (باستيف)، كما تم تعيين نيانغ، المعروف بعمله في داكار ماتين، مديرًا عامًا لإذاعة وتلفزيون السنغال (RTS).

ويأتي تعيينه وسط تحديات قانونية واجهها منذ عام 2022، بما في ذلك الاعتقالات المتعلقة بانتقاداته للحكومة، فيما كان سلفه راسين تالا من المقربين للرئيس السابق.

وأضافت المجلة أنه تمت ترقية العديد من أعضاء حكومة عثمان سونكو مثل بكاري سيجا باثيلي، كبير موظفي سونكو، ويرأس الآن الوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار والأشغال الكبرى (أبيكس).

كما يتولى فاديلو كيتا، وهو أيضًا من حكومة سونكو، مسؤولية صندوق الودائع والإيداع، وكذلك والي ضيوف بوديانغ، هو حالياً رئيس الأمن في سونكو، إدارة ميناء داكار المستقل.