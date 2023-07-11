تقديرات متباينة.. من يفك "شيفرة" اجتماع بوتين وبريغوجين؟

أثار إعلان الكرملين، أمس الإثنين، عن اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، أي بعد أربعة أيام من تمرد المجموعة، الكثير من التحليلات.

وجاء الإعلان الروسي الرسمي بعد أن كشفت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، الجمعة، عن اللقاء، ونقلت عن مصادر استخباراتية قولها إن بريغوجين الذي لم يظهر علنًا منذ التمرد "محتجز في الكرملين"، بعد أن دُعي إليه مع قادة من مجموعته.

وذهبت المصادر الغربية في اتجاهات متعددة وهي تقرأ تطورات العلاقة بين الحكومة الروسية والمجموعة العسكرية، وتحاول فك شيفرة اجتماع بوتين وبريغوجين، في ظل شُحّ المعلومات، وصعوبة التنبؤ في الملف.

تقديرات غربية

صحيفة نيويورك تايمز ذهبت إلى أن الاجتماع الذي قال متحدث الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه كان بحضور 35 من قادة فاغنر واستمر 3 ساعات "أضاف المزيد من الغموض على وضع بريغوجين".

وأشارت إلى أنه "يتعارض مع الصورة المعروفة عن الرئيس الروسي التي تظهره وكأنه حاكم لا يرحم وخبير في سحق التهديدات، وتدل على أن الكرملين يتجنب القضاء على المجموعة ذات الخبرة القتالية في ظل تورطه في حرب أوكرانيا".

وحاول الكاتب جيفري سيمينو توضيح ما حصل، في تقرير نشرته دورية "أتلانتيك كاونسل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، حيث وضع عدة سيناريوهات، أشار ضمنها إلى أنه "حتى لو ظل بوتين في الحكم على المدى القريب فإن نظامه تزعزع، وظهر أنه عرضة لتحركات لاعبين منافسين".