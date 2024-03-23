البيت الأبيض: واشنطن حذّرت موسكو من هجوم محتمل

كشف البيت الأبيض الأمريكي، اليوم السبت، إنه وجه تحذيرات للسلطات الروسية للاحتياط من احتمالية وقوع هجوم إرهابي محتمل يستهدف "تجمعات كبيرة".

وكانت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قد كشفت في وقت سابق أن "واشنطن حذرت موسكو في وقت سابق بشأن خطط هجمات إرهابية محتملة"، وفق "فرانس برس".

وقالت: "في وقت سابق هذا الشهر، كانت لدى الإدارة الأمريكيّة معلومات بشأن مخطّط هجوم إرهابي في موسكو يُحتمل أن يستهدف تجمّعات كبيرة، بما في ذلك الحفلات الموسيقيّة".

وأَافت أن "واشنطن شاركت هذه المعلومات مع السلطات الروسيّة من منطلق تطبيق الإدارة الأمريكية سياسة "واجب التنبيه" المعتمدة منذ زمن.

وبموجب هذه السياسة، "تخطر الولايات المتحدة الدول المُستهدَفة عندما تتلقّى معلومات استخباريّة حول تهديدات محدّدة تتعلق بعمليات خطف أو اغتيالات"، بحسب واتسون.

وسبق أن حذّرت السفارة الأمريكية في روسيا مواطنيها قبل أسبوعين من أنها "تُراقب عن كثب تقارير تُفيد بأنّ متطرفين لديهم خطط وشيكة لاستهداف تجمّعات كبيرة في موسكو، بما في ذلك الحفلات الموسيقية".