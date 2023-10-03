مسؤول: تركيا تدخل حقبة جديدة من العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

أعلنت أنقرة أن الشهرين المقبلين سيشهدان زيارات واجتماعات "مهمة" بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وأن العلاقات بين الجانبين "دخلت حقبة جديدة".

وقال ممثل أنقرة الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فاروق قيماقجي، إن عدة عوامل ستخلق "حقبة جديدة وحيوية في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي"، بعد خفض التوتر شرق المتوسط.

وأوضح أن من تلك العوامل "الهجوم الروسي على أوكرانيا، وانتهاء الانتخابات في تركيا واليونان، والحاجة إلى التعافي الاقتصادي، وزيادة الاتصال في فترة ما بعد كورونا، وعملية التحول الأخضر والرقمي"، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول".