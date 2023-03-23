مخاوف أمنية تربك خطط زيارة تشارلز إلى باريس

تُلقي الأزمة الحادة التي تعيشها فرنسا، بسبب قانون الزيادة في سن التقاعد، بظلالها على الزيارة المرتقبة لملك إنجلترا تشارلز الثالث، وسط مخاوف من إرباك الزيارة، لا سيما بسبب الإضرابات في قطاعات مهمة، بحسب تقارير فرنسية.

ويصل الملك تشارلز الثالث إلى باريس، الأحد المقبل، وتتواصل زيارته إلى يوم الأربعاء 29 مارس / آذار، في أول زيارة له منذ توليه منصبه.

وحذَّرت تقارير إخبارية فرنسية من أنّ الزيارة قد تشهد ارتباكًا في خضم الغضب الاجتماعي بين الفرنسيين بسبب إصلاح نظام التقاعد.