صاروخ روسي يقتل 3 أشخاص في "كراماتورسك".. والقتال يحتدم شرق أوكرانيا

وأضافت في منشور على فيسبوك: "تضررت ثمانية مبان سكنية على الأقل. دمر أحدها بالكامل. ربما لا يزال هناك أشخاص تحت الأنقاض".

وقتل ما لا يقل عن 44 شخصا الشهر الماضي عندما أصاب صاروخ روسي مبنى سكنيا في مدينة دنيبرو بشرق البلاد.

وكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي على تطبيق المراسلة تيليجرام: "هذه ليست إعادة عرض للماضي، إنها الحقيقة اليومية لبلدنا، وهو بلد لديه شر مطلق على حدوده".