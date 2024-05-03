تقديرات إسرائيلية: ليبرمان بديلًا لنتنياهو والانتخابات بين نوفمبر ومارس المقبلين

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الجمعة، أن هُناك تقديرات إسرائيلية بأن تجري انتخابات الكنيست بين شهري نوفمبر من العام الجاري ومارس من العام المُقبل.

وألمحت التقديرات إلى أن يكون رأي حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان بديلا لرئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو.

وقالت الصحيفة إن الحرب المُندلعة في قطاع غزة، والمفاوضات الراهنة من أجل إعادة الرهائن، قد تظهر ركودًا سياسيًّا في إسرائيل، وباستثناء تسييس القرارات المتعلقة بالحرب، ورغبة كل طرف في كسب أصوات ناخبيه لا ينسى الجميع الاستعداد للانتخابات.