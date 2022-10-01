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تركيا.. فيديو صادم لاغتيال قيادي بحزب الحركة القومية في إسطنبول
تاريخ النشر: 01 أكتوبر 2022 15:51 GMT
تاريخ التحديث: 01 أكتوبر 2022 17:01 GMT

تركيا.. فيديو صادم لاغتيال قيادي بحزب الحركة القومية في إسطنبول

توفي اليوم السبت قيادي بحزب الحركة القومية التركي، بعد أيام من استهدافه بالرصاص في مدينة إسطنبول. وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام التركية، فإن نائب رئيس حزب الحركة

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المصدر: محمد الناه - إرم نيوز

توفي اليوم السبت قيادي بحزب الحركة القومية التركي، بعد أيام من استهدافه بالرصاص في مدينة إسطنبول.

وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام التركية، فإن نائب رئيس حزب الحركة القومية بمنطقة كارتال في إسطنبول أركان هانتشر توفي متأثرا بإصابته يوم الثلاثاء الماضي؛ حيث تعرض لهجوم مسلح، نقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج.


ونشرت السلطات التركية مقطع فيديو من كاميرات مراقبة يرصد لحظة استهداف أركان هانتشر، حيث أظهرت اللقطات الجاني وهو ينتظر هانتشر أمام محل تجاري في منطقة سانجاك تيبي بإسطنبول، وبعد خروجه وبينما كان يهم بركوب سيارته أطلق عليه رصاصة في الرأس ثم لاذ بالفرار.

وفيما لم تتضح خلفيات الاغتيال، زُعم أن هناك نزاعا بين الجاني والضحية بسبب دعوى قضائية تتعلق بثأر، وفقًا لما نقلته صحيفة صباح التركية.

وتعليقا على الحادث، قال نائب رئيس حزب الحركة القومية عزت ألفي يونتير إن أركان هانتشر اغتيل بطريقة غادرة ووحشية، مطالباً السلطات بالقبض على الجاني وإنزال أقسى العقوبات عليه.

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