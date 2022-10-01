رئيس الاتحاد الأفريقي يدين انقلاب بوركينا فاسو

دان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد اليوم السبت ”التغيير غير الدستوري للحكومة“ في بوركينا فاسو، بعدما أطاح ضباط في الجيش برئيس المجلس العسكري الحاكم بول-هنري سانداوغو داميبا.

وجاء في بيان الاتحاد الأفريقي أن رئيسه ”يدعو الجيش للامتناع فورا وبشكل كامل عن أي أعمال عنف أو تهديدات للسكان المدنيين والحريات المدنية وحقوق الإنسان“، مطالبا بإعادة النظام الدستوري بحلول تموز/ يوليو العام المقبل كحد أقصى، وفقا لوكالة ”ا ف ب“.

وقال الضابط برتبة كابتن في جيش بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، في بيان بثه التلفزيون الوطني مساء الجمعة، إنه أطاح بالقائد العسكري بول هنري داميبا وحل الحكومة في ثاني انقلاب في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا في غضون ثمانية أشهر.

وأضاف تراوري أن مجموعة من الضباط الذين ساعدوا داميبا في الاستيلاء على السلطة في يناير/ كانون الثاني قرروا عزل زعيمهم بسبب عجزه عن التصدي لتمرد متزايد للمسلحين المتشددين، بحسب وكالة ”رويترز“.

وكان داميبا قد أطاح بالرئيس السابق روش كابوري في يناير/ كانون الثاني، لدواع من بينها هذا السبب.

وقال تراوري إنه تم تعليق الدستور وإلغاء الميثاق الانتقالي وإغلاق الحدود إلى أجل غير مسمى وتعليق جميع الأنشطة السياسية وأنشطة المجتمع المدني.