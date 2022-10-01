الجيش الأوكراني يعلن محاصرة آلاف الجنود الروس في ليمان

قال متحدث باسم الجيش الأوكراني، اليوم السبت، إن قوات بلاده حاصرت الآلاف من الجنود الروس في بلدة ليمان شرق البلاد، وهي معقل شديد الأهمية لموسكو، في عملية لا تزال جارية.

وستمثل السيطرة على تلك البلدة، التي تستخدمها روسيا كمركز لوجيستيات ونقل لعملياتها في شمال منطقة دونيتسك، نكسة جديدة كبيرة لخطة الكرملين للاستيلاء على كامل منطقة دونباس الصناعية.

وقال سيرهي تشيريفاتي المتحدث باسم قوات شرق أوكرانيا: ”المجموعة الروسية في منطقة ليمان محاصرة.. ليمان مهمة لأنها الخطوة التالية نحو تحرير دونباس. إنها فرصة للذهاب لما هو أبعد من كريمينا، وسيفيرودونيتسك. ونفسيًا، إنها (البلدة) مهمة جدًا“.

وأضاف تشيريفاتي أنه يوجد في ليمان ما بين 5 آلاف و5500 جندي روسي، لكن عدد القوات المحاصرة ربما يكون انخفض بسبب الخسائر في صفوف الجنود الذين يحاولون الفرار من الحصار.

وأشار إلى أن القوات الروسية تقوم بمحاولات فاشلة لكسر الحصار، مضيفًا: ”البعض يستسلم، ولديهم الكثير من القتلى والجرحى، لكن العملية لم تنتهِ بعد“.