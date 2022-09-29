مجلس التعاون الخليجي يستنكر الهجمات الإيرانية على كردستان العراق

دان أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس.

واعتبر الحجرف أن هذه الهجمات ”تنتهك سيادة العراق وتهدد أمن المنطقة واستقرارها“، مؤكدًا رفض مجلس التعاون لكل ما من شأنه المساس بسيادة وأمن واستقرار العراق.

وجاءت تصريحات الحجرف خلال استقباله في مقر الأمانة العامة بالرياض، اليوم الخميس، سفير جمهورية العراق لدى السعودية، الدكتور عبدالستار الجنابي.

وشدد الأمين العام على أهمية تعزيز أواصر التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية العراق بما يخدم المصالح المشتركة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها استعراض العلاقات الخليجية العراقية وسبل تعزيزها، ومستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس التعاون وجمهورية العراق في عام 2019.

وكان 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وجرح 58 آخرون في قصف إيراني على إقليم كردستان العراق، أمس الأربعاء، استهدف، وفقا لطهران، مواقع لأحزاب كردية-إيرانية معارضة تنتقد قمع المظاهرات في إيران.